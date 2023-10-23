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Армія США готова діяти, якщо у конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС з'являться нові учасники, заявив у неділю глава Пентагону Ллойд Остін.

"Якщо якась країна або угруповання прагне розширити цей конфлікт (...), то моя порада: не варто намагатися робити це", - сказав він в ефірі ABC News.

"У нас є право захищатися, і ми без вагань будемо робити це в разі потреби", - зазначив він.

Крім того, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили в неділю, що Ізраїлю необхідно діяти за законами війни, захищаючи мирних жителів у бою.

"Ізраїль має право захищати себе. Ми повинні переконатися, що у них є все необхідне для захисту свого народу сьогодні і завжди. Водночас прем'єр-міністр Нетаньягу і я обговорили, як Ізраїль повинен діяти за законами війни", - написав він у мережі Х.

Це означає, наскільки це можливо, захищати мирних жителів у бою, пояснив Байден.

"Ми не можемо ігнорувати людяність невинних палестинців, які лише хочуть жити в мирі. Саме тому я домігся угоди на першу партію гуманітарної допомоги для палестинського цивільного населення в Секторі Гази", - наголосив американський президент.

Він додав, що "ми не можемо відмовитися від рішення про створення двох держав".

 
ForUm

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