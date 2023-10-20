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Перший електронний рецепт відтепер можна отримати без візиту до лікаря.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українськi Новини.

При цьому раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань.

У всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі у лікаря під час виписки першого електронного рецепта.

"Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток — пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію", - йдеться в повідомленні.

При цьому в своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації.

Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Згідно з повідомленням, рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ.
ForUm

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