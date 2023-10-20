Виробництво молока в Україні у 2023 році скоротиться на 300-400 тис. тонн, оприлюднив прогноз Міністерства аграрної політики та продовольства перший заступник глави відомства Тарас Висоцький.

"У 2022 році майже на 1 млн тонн зменшилося виробництво молока. Згідно з прогнозом на 2023 рік, скорочення буде на рівні 300-400 тис. тонн. У промисловому виробництві очікується зростання на 100-150 тис. тонн. Це позитивні сигнали, що, попри великі складнощі, молочний сектор упевнено розвивається", - процитувала пресслужба Мінагрополітики його виступ на вебінарі "Зміни законодавства в молочному секторі" в четвер.

Висоцький зазначив, що завданнями держави є адаптація законодавства до європейського нормативного поля, а також надання підтримки агровиробникам. Зокрема, фінансової - виробники молока можуть отримати грант до 8 млн грн на переробку сировини. Крім того, проводяться інформаційно-консультативні тренінги.

"Україна має досвід успішного експорту молочної продукції в ЄС. Після адаптації українського законодавства до норм ЄС цей ринок буде розширюватися. Також велику користь отримає український покупець, який споживатиме безпечну та якісну продукцію", - резюмував заступник міністра.