Управління преси та інформації в Міністерстві оборони очолить офіцер Збройних сил України Іларіон Павлюк.

"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив у мене й мою команду", - написав Павлюк у фейсбуці в четвер.

До цього Павлюк служив у ГУР. "Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року", – зазначив він.

Раніше управлінням преси та інформації керувала Ганна Маляр. Її разом з іншими заступниками колишнього міністра оборони Олексія Резнікова звільнили 18 вересня.