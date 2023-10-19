Постачання гуманітарної допомоги до Авдіївки Донецької області тимчасово призупинене через постійні обстріли дороги до міста та атаки російських окупантів. Про це в коментарі Українському Радіо ексклюзивно повідомив начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

Барабаш зазначив, що окупанти знову готуються до атак на Авдіївському напрямку, але гуманітарна ситуація в місті залишається стабільною. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення місцева влада намагається підтримувати резерви продуктів, гігієнічних засобів та запасів води для мешканців, що залишилися в Авдіївці.

"Ми поки що припинили ввезення гуманітарної допомоги в місто, тому що небезпечна дорога, 22 кілометри до Авдіївки постійно під обстрілами. Втім у місті накопичено резервів. Ми від початку повномасштабної війни намагалися ці резерви підтримувати з розрахунку на кількість населення орієнтовно на 2-2,5 місяці. У зв'язку з тим, що люди їдуть потрошку з міста, то тих резервів, які є в місті, орієнтовно вистачить на 3 місяці", - сказав Барабаш.

Також у місті є декілька локацій зі свердловинами, де для підйому води запускають генератори. Крім того, за тиждень до загострення ситуації на фронті людям роздали гуманітарну допомогу, зазначив МВА. Якщо найближчим часом не буде нових хвиль російських атак, то підвіз гуманітарної допомоги відновлять, сказав Барабаш. Він наголосив, що окупанти накопичили людські резерви та готуються, але до цього готуються й Збройні сили України.