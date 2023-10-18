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Російські окупаційні війська застосували ракету "Іскандер" для удару по Індустріальному району Харкова. Поранення отримала одна жінка. Про це у своєму Facebook-каналі повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області у середу, 18 жовтня.По місту знову використали Іскандер - росіяни атакували Індустріальний район

Болвінов зазначив, що окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по житловій забудові, в результаті чого поблизу будинку утворилася вирва глибиною у півтора метра. Одна жінка отримала поранення. Також ворог пошкодив проїжджу частину та стовпи ліній електропередач. За словами Болвінова, слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже вилучили уламки ракети комплексу 9М723.
ForUm

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