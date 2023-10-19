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США виділять $100 млн на гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту палестинцям у Секторі Гази і на Західному березі річки Йордан, повідомив президент США Джо Байден.

"Я щойно оголосив про виділення $100 млн на надання гуманітарної допомоги в Секторі Гази і на Західному березі річки Йордан. Ці кошти допоможуть більш ніж 1 млн переміщених і постраждалих від конфлікту палестинців", - написав Байден у соціальній мережі Х (раніше - Твіттер).

"І ми матимемо механізми, які дадуть змогу довести цю допомогу до тих, хто її потребує, а не до ХАМАС чи терористичних угруповань", - наголосив він.
ForUm

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