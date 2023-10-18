У Київській області затримали "крота" російської розвідки, який збирав розвіддані про "Гвардію наступу" МВС України. Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російський Генштаб дистанційно залучив до співпраці "крота" через популярну ігрову інтернет-платформу. Він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України.

"Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж". Розвіддані інформатора ГРУ потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії", - розповіли в СБУ.

Інформатором виявився місцевий мешканець - його окупанти залучили до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська.

"У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі. До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії. Збір розвідданих російський "крот" здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони", - додали в СБУ.

Вже згодом цю інформацію він передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів.

"Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми", - підкреслили в Службі безпеки.