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Станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі внаслідок нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС, евакуйовано 436 українців. Про це, згідно з повідомленням Офісу Президента повідомила Перша леді Олена Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог, передають Українські Новини.

Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю висловила співчуття жертвам терористичного нападу ХАМАС.

"Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі", – наголосила Зеленська.

Вона зазначила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України (ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня), поранено хлопчика, мати якого загинула від рук терористів, дитині надається медична та психологічна допомога, евакуйовано 436 українських громадян.

Перша леді України наголосила, що тероризм не знає кордонів, тому ще важливіше, щоб країни, які цьому протистоять, діяли разом.

Вона зазначила, що Україна послідовно виступає за мир на Близькому Сході для всіх народів.
ForUm

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