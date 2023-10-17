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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вже використовують на полі бою американські далекобійні ракети ATACMS. Про це він повідомив під час відеозвернення.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня стало відомо, що Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили дев'ять гелікоптерів, установки ППО та спеціальну техніку в ході операції DRAGONFLY на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.
ForUm

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