За два роки кількість жінок у Збройних силах України збільшилася на 12 тисяч порівняно з 2021 роком. Наразі службу проходять 43 тисячі військовослужбовиць. Про це сказано у повідомленні Telegram-акаунту Міністерства оборони України у понеділок, 16 жовтня.
За даними Міноборони, чисельність військовослужбовиць ЗСУ порівняно з 2021 роком збільшилась на 40%, що на 12 тисяч більше. Наразі службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.
Також у Міноборони назвали, що змінилось для жінок в ЗСУ:
-
скасовано усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад;
-
від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей;
-
тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні;
-
з 2019-го року Уряд України дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв;
-
усі документи Міноборони проходять гендерну експертизу.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом