також у роздiлiСуспiльство
Росія передислокує кораблі ближче до Новоросійська, але ризик обстрілів не зменшується
Міноборони прийняло на постачання нові зразки військової техніки
Відбувся перший рейс нового потягу Львів-Варшава
У Донецькій області залишається більше 40 тисяч дітей
У Мінсоцполітики заявили про необхідність легалізації медичного канабісу
Більшість українців не готові на територіальні поступки для досягнення миру
На Київщині відбувся Відкритий чемпіонат України зі спортивної боротьби
В Ізраїлі зараз перебувають 14 тисяч українців
Кожен дев'ятий українець став жертвою фінансових шахраїв
Кабмін підтримав пілотний проект по підтримці родин військових
Профспілки вимагають на підвищенні мінімальної зарплати до 9257 грн
Банкам дозволили самостійно встановлювати курс валют
В "Дії" відтепер доступні житлові сертифікати для тих, хто втратив житло
Більшість українців вважають, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку
В Україні знизився рівень злочинності, але стало більше шахраїв
На порталі "Дія" тепер можна оплатити штрафи за адміністративне правопорушення
Понад 5 мільйонів українців проживають на забруднених мінами територіях
Майже 11 мільйонів українців мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг

За два роки кількість жінок у Збройних силах України збільшилася на 12 тисяч порівняно з 2021 роком. Наразі службу проходять 43 тисячі військовослужбовиць. Про це сказано у повідомленні Telegram-акаунту Міністерства оборони України у понеділок, 16 жовтня.

За даними Міноборони, чисельність військовослужбовиць ЗСУ порівняно з 2021 роком збільшилась на 40%, що на 12 тисяч більше. Наразі службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Також у Міноборони назвали, що змінилось для жінок в ЗСУ:

  • скасовано усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад;

  • від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей;

  • тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні;

  • з 2019-го року Уряд України дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв;

  • усі документи Міноборони проходять гендерну експертизу.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0