За два роки кількість жінок у Збройних силах України збільшилася на 12 тисяч порівняно з 2021 роком. Наразі службу проходять 43 тисячі військовослужбовиць. Про це сказано у повідомленні Telegram-акаунту Міністерства оборони України у понеділок, 16 жовтня.

За даними Міноборони, чисельність військовослужбовиць ЗСУ порівняно з 2021 роком збільшилась на 40%, що на 12 тисяч більше. Наразі службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Також у Міноборони назвали, що змінилось для жінок в ЗСУ: