Українські військові на ділянці фронту в Донецькій області збили черговий штурмовик Су-25 "Грач" російської окупаційної армії. Це вже третій такий літак за минулий тиждень.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, впродовж минулого дня російські війська провели 47 бойових зіткнень, а також завдали 35 авіаційних та два ракетні удари.

Позиції ЗСУ та прифронтові населені пункти зазнали 906 обстрілів з боку окупантів.

При цьому Сили оборони України здійснили 1,321 вогневе завдання по противнику.

Тарнавський розповів, що протягом тижня ЗСУ ліквідували 427 окупантів та знищили 36 одиниць техніки противника.

Також було знищено склад боєприпасів росіян.