Росія почала передислоковувати кораблі ближче до Новоросійська, але ризик обстрілів залишається. Про це повідомляє речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, наразі корабельне угруповування в Чорному морі складається з 12 одиниць. Розташовані вони в районі від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Також один корабель викриває надводну обстановку в Азовському морі.

"Серед чорноморського угруповування є ракетоносій. Він підводний й може бути спорядженим до 4 ракет типу "Калібр", - додала Гуменюк.

Відповідаючи на питання, чи позначиться ураження морськими дронами й передислокація ворожих кораблів на обстрілах з моря, речник Південного оперативного командування відзначила, що це не матиме критичного впливу."Треба пам'ятати, що загроза досить висока. Але передислокація Чорноморського флоту дійсно спрямована ближче до Новоросійська, хоча пам'ять в них коротка. "Оленярський гірняк" находився там, тому й не така це вже безпечна відстань", - зауважила Гуменюк.