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У свій перший рейс вирушив новий міжнародний поїзд з України до столиці Польщі – Варшави. Його маршрут організовано через хабову станцію Рава-Руська, повідомила Укрзалізниця у неділю, 15 жовтня.

Вказано, що відтепер мешканці Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви, зробивши одну зручну пересадку, можуть доїхати до Варшави або Любліна.

"Із цих населених пунктів до Рави-Руської курсує сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink. На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і зворотно", – йдеться у повідомленні.

За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів, вони мають місця 1-го та 2-го класу. При цьому на рейси першого тижня вже продано 70% квитків.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько дев’ятигодин, вартість – від 1188 гривень. Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.

У найближчих планах Укрзалізниці запуск міжнародного поїзда Чоп – Прага. Також ведеться робота над маршрутом Перемишль – Берлін.
ForUm

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