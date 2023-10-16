Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки військової техніки.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"На постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС", - зазначається в повідомленні.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.

Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дає змогу транспортувати військовослужбовців і легке озброєння по пересіченій місцевості.