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Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки військової техніки.

Про це повідомила пресслужба міністерства

"На постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС", - зазначається в повідомленні.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.

Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дає змогу транспортувати військовослужбовців і легке озброєння по пересіченій місцевості. 
ForUm

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