Станом на початок жовтня на території Донецької області залишаються 40576 дітей, більшість із них у порівняно віддалених від лінії фронту населених пунктах, повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

"З 7 квітня, коли розпочалася примусова евакуація дітей із фронтових міст, 524 дитини було перевезено до безпечніших регіонів", - зазначається в повідомленні ОВА.

Водночас зазначається, що були випадки, коли батьки переховують дітей.

"Зокрема, у Бахмуті дорослі, що самі не бажали виїжджати, переховували своїх дітей за іншими адресами, щоб представники влади не змогли їх евакуювати", - розповів в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Очільник області закликав батьків та опікунів уберегти життя своїх дітей і евакуюватися.