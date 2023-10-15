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Російські війська продовжують обстріл Херсона, про нові вибухи в центрі міста і Дніпровському районі близько 20:00 у неділю повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Обстріл Херсона триває! Вибухи чути в центральній частині міста та Дніпровському районі. Перейдіть до більш безпечних місць!", - написав Мрочко в телеграмі.

Раніше вдень повідомлялося про неодноразові обстріли Херсона і передмість з артилерії, а також про бомбові удари керованими авіабомбами.
ForUm

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