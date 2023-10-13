У рейтингу політичних симпатій за рік до виборів президент США Джо Байден на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на опитування Fox News, а також The Hill.

Результати опитування вперше в цьому циклі показують, що Трамп має гірші показники за Байдена, ніж інші кандидати, які змагаються за номінацію від Республіканської партії.

Підтримка чинного господаря Білого дому становить від 45% до 49% проти кожного іншого республіканця, який балотується в президенти. Губернатор Флориди Рон Десантіс має перевагу в 2 пункти над чинним президентом.

Колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі випереджає Байдена на 4 пункти.

Водночас опитування показує, що Трамп все ще впевнено лідирує на потенційних праймеріз від республіканців з 59% підтримки. ДеСантіс має 13%, Хейлі – 10%, Вівек Рамасвамі опустився до 7%.