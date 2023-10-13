Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, поінформував про оперативну обстановку на фронті.

"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани. З генералом Брауном також обговорили нагальні потреби Збройних сил України - це засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди", - написав Залужний у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він також повідомив, що подякував США за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Генерали окремо обговорили питання підготовки українських військовослужбовців і відновлення підрозділів.

"Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", - написав Залужний.