При вхождении в мир программирования, начинающему может показаться, что освоение всех его аспектов — задача слишком громоздкая. Существует огромное количество технологических областей, языков программирования и фреймворков, которыми нужно овладеть, и это может показаться невероятно большим объемом знаний. Тем не менее, как считает Егор Буркин, за счет правильного подхода к делу можно сделать программирование доступным для новичка.

При наличии целеустремленности и упорства каждый может стать профессионалом в этой области. Важно помнить, что это процесс, и в конечном итоге он приведет к результату. Как говорится «Рим не строился за один день». То же самое справедливо и по отношению к изучению программирования: это требует времени и усилий, но с правильным подходом и доступными ресурсами вы сможете достичь своих целей.

Егор Буркин, опытный разработчик с 10-летним стажем и создатель своей компании — Python Solutions, тоже когда начал свой путь в программировании чувствовал себя неуверенно. Сейчас, взглянув назад, он понимает, что структура программ, курсов и видео по обучению на самом деле довольно ясна, проста и неплохо структурирована. Но для начинающих программистов все не так. Объемы информации пугают и это нередко становится проблемой. Чтобы процесс освоения навыков и повышения компетенций прошел более гладко, рекомендуем воспользоваться практическими рекомендациями от Егора Буркина.

Выбор языка программирования

Когда вы начинаете изучение программирования, одно из важнейших ваших решений — выбор языка. Иногда сложно понять, какой язык выбрать, но важно выбрать тот, который кажется вам интуитивно правильным (а в идеале соответствует и вашим целям в разработке, добавляет Егор Буркин):

«Примерно определите, что вам больше всего нравится. Я рекомендовал бы даже не погружаться в глубокий анализ, а положится на интуицию. Но при этом привязывайтесь к решаемым задачам. Так, если вы интересуетесь дизайном или созданием визуальных интерфейсов, то вам по всей видимости подходит фронтенд-разработка. Наверное, самый подходящий язык программирования для вас — это JavaScript, ведь именно он считается лучшим выбором для создания интерактивных веб-страниц. С другой стороны, если вас больше привлекает работа с данными и алгоритмами, то бэкенд-разработка может быть вашим избранным путем, а здесь уже среди фаворитов может быть Python. Но есть и альтернативные варианты, поэтому в эти вопросы стоит углубиться побольше»

Определив, какой язык потенциально ближе к вам, начинающему разработчику стоит сосредоточиться именно на нем. Изучать несколько языков сразу — это не лучший выбор однозначно. По мнению Егора Буркина, новичкам нужно сделать фокус на чем-то одном и не распыляться. Если вы сможете сосредоточиться на одном языке, то шансы на успех будут выше, чем при попытках сразу учить два или тем более 3 языка.

Егор Буркин «Постановка цели — второй шаг к успеху после выбора языка программирования»

После выбора языка поставьте перед собой задачу (цель), чтобы сосредоточиться на ней. Это поможет вам сохранить мотивацию в процессе обучения. Хорошей целью для начинающих разработчиков является постановка перед собой такой задачи, как создание полноценного проекта. Зачем это вообще нужно? — можете спросить вы. Ответ прост: если у вас есть конкретная задача, над которой вы планируете работать, вы сможете изучать язык программирования или другие технологии более эффективно. Под свою цель вы и будете подстраивать свое обучение.

«Например, можно поставить цель создать веб-сайт, — поясняет Егор Буркин. — Это поможет вам упорядочить процесс обучения и изучить необходимые технологии для разработки сайта. Чем более сложным будет ваш проект (цель), тем больше вы сможете извлечь из него пользы в ходе своего обучения. А знания в идеале окажутся более последовательными и системными».

Можно в качестве задачи выбрать что-то другое. Допустим, работу с данными. Примером вашего проекта может быть построение небольшой нейронной сети, которая служит для выполнения алгоритмов расчетов. Конечным продуктом также может быть мобильное приложение или что-то еще. В общем цель — это проект, под который вы будете учить выбранный ранее язык программирования. Это тоже своеобразный фокус. Если вы хотите сделать мобильное приложение, то погружаться в нейронные сети пока не стоит, и наоборот, отмечает Егор Буркин.

Структурирование информации и следование выбранному пути

В современном информационном веке крайне важно иметь структурированный план обучения. С таким объемом информации может быть сложно определить, что и как изучать. Вот почему нужно следовать по заранее составленному пути, а не прыгать между курсами обучения или разными уроками.

Почти всегда новичку в сфере разработке сложно понять, в каком объеме дается информация (на курсе, в видеоуроке, от наставника и т.д.). Также почти всегда непонятно, что именно надо делать. А вот применение структурированного подхода к обучению позволяет достичь максимальной эффективности. Это обеспечит более глубокое понимание и лучшее применение полученных знаний.

Если вы только начинаете изучать технологии, вам может быть сложно определить, с чего начать. Для этого придерживайтесь трех следующих правил от Егора Буркина:

Не бойтесь потратить время на изучение актуальных материалов и определить наилучший порядок изучения различных технологий (так называемых дорожных карт — roadmaps). Для максимальной пользы обучения, прислушайтесь к советам тех, кто уже работает в этой отрасли. После того как вы получите представление о доступных возможностях, составьте свой список материалов, которые вам нужно изучить. Это поможет вам организовать свой процесс обучения и не упустить важные темы.

За счет небольших затрат времени на предварительное планирование и поиск необходимых ресурсов, вы можете обеспечить себе наилучший старт в мире технологий. Как правило, такая подготовка на 100% оправдана, ведь в последующим вы не тратите силы и время впустую, а изучаете программирование более эффективно. Более того, при отсутствии плана действий и структурированной учебной программы, намного легче утратить начальную мотивацию и вообще не добиться желаемого. Вот почему отсечь все лишнее и подготовить себе структуру обучения — это правильный подход к обучению, убежден Егор Буркин.

Егор Буркин: «Не попадайте в ловушку накопления знаний без их применения»

Для начинающего программиста может стать настоящим искушением желание дальше и дальше углубляться в учебные материалы, чувствуя, что он еще не готов начать писать правильный код. Может случиться так, что вы углубляетесь в теорию, накапливаете обилие знаний, но не переходите к практическому применению. Это может привести к большим потерям времени, и этого следует избегать. То есть с самого начала обучения старайтесь применять полученные знания на практике, считает Буркин. Надо избегать так называемого Tutorial hell, когда вы только и делаете, что учитесь, но ничего не делаете с освоенными материалами.

На первых порах в программировании чрезвычайно важно писать много кода. Почему? Потому что процесс написания кода помогает закрепить базовые понятия и развивает навыки.

«Тут уместно привести пример с изучением иностранного языка, — поясняет Егор Буркин. — Можно выучить все времена и правила, читать учебники, но наибольший прогресс дает использование языка на практике, то есть разговорная речь и письмо. Аналогично и с кодом. Его написание является более эффективным способом обучения, чем простое чтение теории. Только в процессе написания кода вы можете по-настоящему освоить концепции и применить их на практике».

Если вы хотите изучить язык программирования, начните использовать его. Не беспокойтесь о том, насколько ваш код оптимален и корректен, когда вы только начинаете. Возможно, ваш код будет несовершенным, но это неважно. Главное — заставить его работать. Как только это у вас получится, тогда можно начать улучшать его качество.

При изучении новых технологий, особенно если вы еще новичок, важно в первую очередь добиться работоспособности своего кода, а потом уже сосредотачиваться на его оптимизации. Маленькие победы и достижения играют важную роль на ранних этапах обучения, убежден Буркин. Поэтому если ваш код работает, это уже успех. Далее вы сможете улучшить его и сделать более оптимизированным.

Заручитесь поддержкой

Для поддержания мотивации и продвижения вперед в обучении программированию очень важно иметь поддержку. Не оставайтесь один на один с учебным материалом и всеми преследуемыми целями. Наличие учебного сообщества (просто форума, чата и т.д.) или опытного человека, которому можно задать вопросы, существенно облегчит процесс обучения. Люди учатся быстрее и эффективнее, общаясь и сотрудничая друг с другом, убежден Егор Буркин.

Как этого добиться? Вот рабочий алгоритм, который позволит заручиться поддержкой начинающим разработчикам:

Будьте в курсе событий в вашей области. Для успешного развития крайне важно быть в курсе последних достижений отрасли. Одним из способов этого достичь является окружение себя информацией о текущих событиях и тенденциях. Существует множество чат-сообществ, посвященных различным технологиям и областям. Например, в Telegram и других мессенджерах есть сообщества, посвященное веб-разработке. Там могут быть сотни, тысячи и даже десятки тысяч человек. Почему бы не воспользоваться подобными ресурсами и не начать общаться с единомышленниками? Начните общение с другими новичками в этих чатах и сообществах. Для начинающих разработчиков важно обратиться за помощью к другим и предложить свою помощь взамен. Это помогает в скорости обучения и более глубоком усвоении материала. Совместная работа с другими людьми является более эффективным и интерактивным способом обучения. В идеале надо найти наставника, обладающего опытом в программировании. Это может стать эффективным методом для ускорения вашего обучения. Крайне важно начать применять свои знания на практике как можно скорее. Менторство — это отличный способ улучшать свои навыки для новичков, уверен Егор Буркин. Опытный специалист позволит избежать многих ошибок, прокачает знания и поможет вырасти до добротного разработчика ощутимо быстрее.

Отдельно стоит сказать о современных технологиях, которые способны помочь с изучением программирования. Если уж так сложилось, что наставника или ментора вы не нашли, то эту роль способен взять на себя искусственный интеллект. В качестве помощника начинающего разработчика может выступать чат GPT4. Его можно использовать по-разному. И как модуль внутри популярной у разработчиков программы VScode, и напрямую — то есть на сайте openai.com. Есть разные варианты того, как ИИ помогает начинающим. Например, можно попросить чат ассистировать при написании или искать ошибки в уже готовом вашем коде. GPT способен предложить более простые варианты кода для тех же функций, что также будет полезным практическим обучением.

После недавних обновлений GPT4 появилась возможность не только переписки с ИИ, но и голосового общения. Последний вариант взаимодействия, к примеру, позволяет разузнать о том, как лучше спроектировать архитектуру будущего приложения (продукта) под конкретные цели, оптимизировать как структуру программы в целом, так и найти способы облегчения кода для его оптимальной работы.

Монетизируйте свои знания как можно быстрее

Вкладывать свое время и ресурсы в усвоение новых навыков программирования может показаться сложной и долгой по времени задачей. Иногда вы можете ощущать, что учите много новой информации и приобретаете практические навыки в написании кода, но не получаете никакой финансовой выгоды. Такой подход, уверен Егор Буркин, может привести к потере мотивации и сомнениям в своих способностях (или пользе обучения в целом).

Чтобы подобного не произошло, после получения первоначальных знаний, важно действовать, то есть пытаться зарабатывать деньги. Как вариант, можно начать выполнять небольшие проекты на фрилансе и постепенно применять свои навыки на практике. Еще можно узнать у знакомых, не нужна ли им помощь (допустим, в создании сайта, его улучшении, разработке мобильного приложения) и т.д. На этом этапе не стоит слишком беспокоиться о суммах заработка, так как акцент должен быть на получении опыта и развитии.

Ощутимым преимуществом обучения программированию является возможность монетизации ваших знаний и навыков. Это может стать мощным стимулом для дальнейшего изучения и углубления в эту область. Однако не следует упускать из виду, что время играет важную роль. Если вы учитесь, но не ищете активные способы монетизации своих навыков, вы можете потерять ценное время.

Одно дело следить за развитием технологий и оставаться в курсе последних новостей в выбранной области, когда вы уже трудоустроенный специалист, а другое — в статусе новичка, который только учится и не зарабатывает вообще. По мнению Егора Буркина, если вы имеете хоть какой-то доход от программирования, то это поможет вам стать более востребованным на рынке труда и повысить свою ценность как специалиста. Реальный опыт работы также является неоценимым активом, который облегчает дальнейший карьерный прогресс.

Итак, когда у вас есть практика, она дает рабочий код, то следующий шаг — это заработок на этом работающем коде. Суммы на старте карьеры действительно не так важны. Просто старайтесь монетизировать свои знания, это поможет поддерживать высокую мотивацию к обучению и улучшит общие перспективы на рынке труда.

Егор Буркин: «Первое направление программирования не определяющее»

Важно осознать, что на начальном этапе не всегда имеет значение, какое конкретное направление вы выбрали. Допустим, вы решили изучать JavaScript, а потом начали жалеть, что это был не Python, о котором все говорят. Не стоит зацикливаться и переживать по поводу выбранного начального направления. Для наглядности Егор Буркин приводит аналогию с выпускниками школы, которые сталкиваются с дилеммой будущего:

«На самом деле, не так уж важно, какое именно направление вы выбираете в начале пути. В конце учебы школьники имеют возможность выбрать несколько вариантов для своего будущего: получить высшее образование или среднее-специальное, а то и сразу устроиться на работу. Многие студенты сомневаются в выборе между инженерным направлением, дизайном или другими сферами. Но стоит помнить, что после первоначального выбора всегда есть возможность изменить свой вектор обучения и карьеры. Студенты не должны думать, что дороги в другие направления закрываются.

Точно так же, начиная заниматься программированием, вы можете выбрать любое из множества направлений, от веб-разработки до разработки игр, и так далее. Главное — начать заниматься и не слишком переживать по поводу выбора направления. После приобретения определенного опыта в программировании вы сможете размышлять о том, как зарабатывать, что надо или можно поменять. Всегда можно выучить второй или третий язык, если был успешный опыт освоения первого».

Бывает так, что четкое представление о том, какое именно направление вам подходит, новичок понимает уже в процессе обучения. Не стоит переживать на этот счет. Если вы являетесь начинающим фронтенд-разработчиком и внезапно почувствовали, что работа с данными вас ближе, не стоит волноваться. Вы всегда можете переквалифицироваться на Python-специалиста. Аналогично, если вы занимаетесь алгоритмами или мобильными приложениями, и вас тянет к разработке интерфейсов, вы просто смените профиль деятельности в дальнейшем.

Начало чего-то нового может пугать, но если у вас уже есть базовые знания, то старт будет намного легче. Процесс переучивания в 99% случаев проще, чем первичное обучение, убежден Егор Буркин. Поэтому сначала выберите то, что вызывает интерес, помните, что главное — начать. Следуйте советам, которые тут предложены и все у вас получится.