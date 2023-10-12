Перебіг справи ексзаступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова свідчить, що за процесом можуть стояти інтереси глави Офісу Президента Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова, який, за даними ЗМІ, контролює правоохоронну систему в Україні. Про це у Facebook пише політолог Олег Постернак.

Він нагадав, що Шаповалова тримають під арештом за абсурдними обвинуваченнями, при цьому після відкриття справи Державним бюро розслідувань таку ж саму справу проти ексчиновника відкрила Служба безпеки України.

«Одного разу за обставин, з'ясовувати які слідству було в лом, у Шаповалова з'явилося гаряче бажання перешкоджати ЗСУ, його так розпирало, що відразу після 24 лютого 2022 року він кинувся укладати контракти з іноземними компаніями на постачання бронежилетів і шоломів. Але при цьому якась частина купленого виявилася не цілком відповідною стандартам якості», - розповів Постернак.

Ексзаступника міністра оборони також звинувачують у відсутності у контрактах вимог до якості та здійснення передплат за них.

«Амуніція, яка закуповувалась, спочатку звозилася до хабу, який був створений для допомоги Україні в польському Жешуві, де не можна було перевірити якість», - навів політолог дані з підозр.

Адвокати вказують на те, що мотив, який приписують Шаповалову, нічим не підтверджується. Адвокати також переконували суд у тому, що Шаповалов за своїм статусом не укладав і не міг укладати жодних контрактів, на контрактах стоять підписи іншої людини.

«Адвокати намагалися нагадати суддям та прокурорам, що до цього дня в Україні немає морського та авіасполучення зі світом, тому лише до Жешува і можна було звозити те, що вдавалося купити, а потім завозити машинами в Україну», - зазначив експерт.

Він звернув увагу і на застави, які суд призначав Шаповалову. Спочатку ця сума безпідставно становила 500 мільйонів, та згодом суд визначив заставу у розмірі 50 млн грн.

З усього цього напрошується лише один висновок: цю «показуху та імітацію боротьби з корупцією» хтось режисує, каже Постернак.

«Хто ж це може бути? А чи не Єрмак це разом із Татаровим? Може, це робиться на їхнє прохання? Ну які ще можуть бути варіанти?», - припускає політолог.

Як раніше пояснив адвокат Сергій Мітюрін, частина контрактів, за якими судять Шаповалова, були повністю виконані, і, таким чином, підозри проти нього не можна вважати обґрунтованими.