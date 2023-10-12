В адміністрації президента Сполучених Штатів заявили, что передача Україні далекобійних ракет ATACMS не виключена.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Голосу Америки"заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Відповідаючи на питання, чи нині не найкращий час, аби надати Україні ракети ATACMS, він заявив, що Вашингтон продовжує переглядати додаткові спроможності, яких потребує Київ.

"Передача ATACMS не виключена. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, так і буде продовжуватися", – зазначив Кірбі.