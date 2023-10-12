Уночі російські терористи вкотре атакували Одеську область, в Ізмаїльському районі є влучання в припортову інфраструктуру, унаслідок чого виникла пожежа, поранено жінку, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наші сили ППО збили 10 "шахедів" над Одеською областю, однак, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, вони вже ліквідовані", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Очільник обладміністрації додав: "Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Наразі вона перебуває в лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу".