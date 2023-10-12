Локальні російські наступальні операції під Авдіївкою, які тривають, імовірно, демонструють здатність російських військ засвоювати та застосовувати уроки тактичного бою в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська розпочали локалізовані атаки на Авдіївку після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою вранці 10 жовтня, а геолокаційні кадри від 10 і 11 жовтня підтверджують, що російські війська просувалися на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного і на північний захід від Авдіївки в районі Степового і Красногорівки.

ISW оцінює, що поточні російські наступальні зусилля в районі Авдіївки, ймовірно, переважно складаються з сил "ДНР". Повідомлення російських джерел про те, що підрозділи в цьому районі демонструють ефективний зв'язок, можуть свідчити про те, що сили "ДНР" дещо полегшили свою інтеграцію в регулярні російські сили. Однак ці адаптації та успіхи на тактичному рівні навряд чи дадуть ширші оперативні та стратегічні вигоди для російських збройних сил, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

"Кадри з геолокацією показують, що російські сили в районі Авдіївки зосереджені на південний захід від Авдіївки, а російські сили не завершили оперативне оточення населеного пункту і, ймовірно, їм буде важко це зробити, якщо це їхній намір", - наголошується в огляді ISW.

Крім того, йдеться в огляді, Авдіївка відома як добре укріплений і захищений український опорний пункт, що, ймовірно, ускладнить можливість російським військам наблизитися до населеного пункту або повністю захопити його.

Наголошується, що російські війська вже контролюють ділянки найважливішої автодороги №20 Донецьк-Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ та інших трас, які проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування на решту території Донецької області.

Як раніше оцінило ISW, російські війська, ймовірно, планують атакувати в районі Авдіївки, щоб стабілізувати українські сили й не допустити їх передислокації на інші ділянки фронту.