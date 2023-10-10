14 тисяч українців перебувають на консульському обліку Посольства України в Ізраїлі, але фактична кількість українців може бути значно більшою, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону. Про це повідомляє "Суспільне" у понеділок, 9 жовтня.
Ніколенко сказав, що станом на 9 жовтня МЗС отримав 100 звернень від українців, що не можуть виїхати з Ізраїлю. За його словами, через загострення ситуації авіакомпанії масово скасовують рейси з та до країни в стані війни.
"На консульському обліку Посольства України в Ізраїлі перебувають 14 тисяч українців… Фактична цифра українців, які перебувають в Ізраїлі станом на 9 жовтня, імовірно, є в рази більшою за 14 тисяч", - заявив речник МЗС.
Наразі МЗС формує списки українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю. Ніколенко сказав, що дипломати намагаються знайти для них шляхи виїзду. Усі, хто звернувся до посольств та консульств, мають чекати на інструкції, повідомив речник МЗС.
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