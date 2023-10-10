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Кожен дев'ятий (або 11%) респондент опитування Національного банку України (НБУ) і платформи "Опендатабот" став жертвою фінансових шахраїв від початку повномасштабного вторгнення РФ, більшість шахрайських випадків сталася під час купівлі/продажу товарів в інтернеті - 52,7%.

"Користуючись ситуацією та складним становищем громадян, злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних та благодійних організацій", - зазначив регулятор у пресрелізі в понеділок.

Згідно з опитуванням, майже третина жертв втратила приблизно 500 грн, іще чверть - понад 5000 грн.

Як уточнює Нацбанк, друге місце за популярністю після інтернету посіли фішингові посилання - 18,6%, слідом за ними йдуть злом акаунтів у соцмережах - 12% і виманювання інформації телефоном - 10,2%.

Результати опитування свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь віком 18-24 роки (14% опитаних) і людей, старших за 65 років (11,5%). Наголошується, що згідно з дослідженням "Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році", проведеним USAID у співпраці з НБУ, саме ці категорії громадян виявили найменшу фінансову обізнаність.

"Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу. Половина від загальної суми збитків від шахрайства з платіжними картками відбулася через соціальну інженерію", - зазначив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Уточнюється, що загалом у межах інформаційної кампанії #ШахрайГудбай було опитано 112,9 тис. громадян.

 
ForUm

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