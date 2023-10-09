Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що наразі є понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю через те, що авіакомпанії почали масово скасовувати авіарейси, триває робота з пошуку інших шляхів виїзду з країни.

"Наразі маємо понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю. Річ у тім, що на тлі загострення безпекової ситуації авіакомпанії почали масово скасовувати авіарейси... І наші громадяни не можуть виїхати. Тому наше посольство зараз формує список громадян, які потребують допомоги", - сказав Ніколенко в ефірі національного телемарафону.

Паралельно, як наголосив речник, штаб МЗС, посольство, представники інших відомств України працюють над пошуком інших шляхів виїзду з Ізраїлю.

Ніколенко зазначив, що громадяни України, які вже є у списку, мають очікувати від українського посольства інструкцій щодо подальших дій.

"Також людей, які зіткнулися з проблемами, але ще не повідомили посольству, просимо вийти на зв'язок з дипломатами, щоб ми мали контактну інформацію, і щоб коли будуть конкретні рішення, ми змогли їх поінформувати", - закликали в МЗС.

За словами Ніколенка, загалом на консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебувають 14 тис. українців. "Але по факту ця цифра в рази більша", - сказав він.

"Ми знаємо про те, що, на жаль, унаслідок бойових дій загинули дві українки, є підтвердження їхньої смерті. Також є інформація про можливу загибель ще двох українців поблизу Сектора Гази та одного українця в самому палестинському анклаві", - нагадали в МЗС.

Він наголосив, що офіційного підтвердження інформації немає, дипломати з'ясовують ситуацію. Інших даних про постраждалих українців наразі не надходило.