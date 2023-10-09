Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід, а президент країни Джо Байден повідомив, що додаткова допомога від США вже в дорозі до Ізраїлю.

Про це йдеться на сайті Пентагону та сайті Білого дому.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що доручив здійснити кілька кроків для посилення позицій Пентагону в близькосхідному регіоні "з метою зміцнення регіональних зусиль зі стримування".

"Я дав вказівку про переміщення авіаносної ударної групи ВМС США "Gerald R. Ford" до Східного Середземномор'я, - йдеться в повідомленні. - До неї входять авіаносець ВМС США "Gerald R. Ford" (CVN-78), крейсер керованих ракет класу "Тікондерога" "Normandy" (CG 60), а також есмінці класу "Arleigh-Burke", "Thomas Hudner" (DDG 116), "Ramage" (DDG 61), "Carney" (DDG 64) і "Roosevelt" (DDG 80).

Ми також здійснили кроки з посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 і A-10 в регіоні. США підтримують війська в готовності до подальшого посилення сил стримування в усьому світі, якщо це буде потрібно".

Остін також повідомив, що уряд Сполучених Штатів швидко надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання і ресурси, в тому числі боєприпаси. Перша допомога у сфері безпеки почне надходити вже у неділю й прибуде найближчими днями.

"Посилення наших об'єднаних сил на додаток до матеріальної підтримки, яку ми швидко надамо Ізраїлю, підкреслює непохитну підтримку Сполученими Штатами Армії оборони Ізраїлю та ізраїльського народу. Я і моя команда продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з нашими ізраїльськими колегами, щоб гарантувати, що вони мають все необхідне для захисту своїх громадян і захисту від цих жахливих терористичних атак", - йдеться в заяві Остіна.

Разом з тим, президент США Джо Байден у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху повідомив, що "додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже в дорозі до Ізраїлю, і ще більше буде доставлено найближчими днями".

"Лідери також обговорили поточні зусилля, спрямовані на те, щоб жоден ворог Ізраїлю не вважав, що він може або повинен шукати вигоду з нинішньої ситуації", - заявили в Білому домі.