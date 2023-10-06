Турецьке вантажне судно у четвер підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.

Про це пише "Європейська правда" Reuters з посиланням на джерела Reuters.

Інцидент стався о 9:20 за Гринвічем (тобто 12:20 за київським часом) біля гирла Дунаю – за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу у Сулинське гирло. Інформацію надала британська компанія з безпеки морського судноплавства Ambrey.

Після вибуху судно стало на якір, щоб з’ясувати наслідки пошкодження, і приблизно через три години продовжило рух. Ніхто з членів команди не постраждав.

Ще одне джерело з українського уряду підтвердило агентству, що такий інцидент був, і це могла бути або зовсім стара міна часів Другої світової війни, або одна з нових, періоду російсько-української війни.

Керівник турецької консультаційної компанії Bosphorus Observer з посиланням на свої дані сказав, що інцидент стався із судном Kafkametler, воно отримало незначні пошкодження. Оператор судна ще не відреагував на запит про коментар.Дані відстеження руху суден MarineTraffic свідчать, що судно Kafkametler кидало якір на Дунаї поблизу українського терміналу у Вилково.