Силами ППО знищено 25 із 33 ударних БПЛА, які атакували Україну в ніч на 6 жовтня, повідомляютьПовітряні сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"Як і минулої доби, в ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вкотре атакували з мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БПЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 33 "Шахедів", які прямували кількома групами в напрямку південних, східних і центральних областей", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 25 "Shahed-131/136", зокрема в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

Повідомляється, що до відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби.