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Станом на вечір 5 жовтня з 51 загиблого внаслідок ракетного удару по с. Гроза Куп'янського району Харківської області, вдалося впізнати 35 осіб, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Впізнати поки змогли лише тридцять п’ять осіб. Усіх інших доправили до моргу, для ідентифікації доведеться проводити аналіз ДНК. Ще шестеро людей зараз у лікарні, дивом вижили та отримують медичну допомогу", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив також, що правоохоронці вилучили залишки ракети (імовірно Іскандера), а також зазначив, що удар було завдано прицільно.

"Зараз слідчі та оперативники шукають навідників. Наразі тривають обшуки. Робота на місці влучання триває. Не виключаю, що кількість жертв може бути більшою", - написав Болвінов.
ForUm

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