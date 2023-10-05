Кабінет міністрів підтримав пілотний проект, завдяки якому військові та їхні родини зможуть отримати психологічну допомогу та підтримку у вирішенні побутових питань.

Як повідомляється на офіційному порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, послугу соціального супроводу запровадять на базі підрозділів Збройних сил України.

"Пілотний проект до кінця року охопить 5 військових частин, у наступному - ще 35", - інформує міністерство.

Йдеться про те, що військові та їхні родини отримуватимуть там комплексну підтримку. Зокрема, їм надаватимуть консультації щодо психосоціальної підтримки, налагодження комунікації в сім’ї. Також передбачена допомога і супровід військовослужбовця на етапах призову під час мобілізації тощо.