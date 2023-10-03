Банки, які до сьогодні могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів лише в межах офіційного курсу Національного банку України +/-1%, із 3 жовтня можуть самостійно встановлювати його без цього обмеження.

Відповідну норму закріплено постановою правління НБУ №121 від 2 жовтня про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу, якою внесено зміни до "воєнної" постанови правління НБУ №18 від 24 лютого 2022 року.

"Ви правильно прочитали наші зміни до №18: тобто немає наразі прив'язки плюс +1%", - підтвердив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу в понеділок.