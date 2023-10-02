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Міністр оборони Рустем Умєров у неділю провів телефонну розмову зі своїм колегою главою Пентагону Ллойдом Остіном, який запевнив його, що військова підтримка України з боку США триватиме.

"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США", - повідомив він у соцмережі Х (колишній твіттер).

За словами Умєрова, українські військові "як і раніше матимуть сильну підтримку на полі бою".
ForUm

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