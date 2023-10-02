Міністр оборони Рустем Умєров у неділю провів телефонну розмову зі своїм колегою главою Пентагону Ллойдом Остіном, який запевнив його, що військова підтримка України з боку США триватиме.
"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США", - повідомив він у соцмережі Х (колишній твіттер).
За словами Умєрова, українські військові "як і раніше матимуть сильну підтримку на полі бою".
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом