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Російські комплекси не здатні ефективно протидіяти ракетам ATACMS, які Україна може отримати від західних партнерів, переконаний спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Крилатих ракет багато не буває. Зараз є тандем. Сподіваємося на тріо з німецькою ракетою TAURUS, та й квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд чи російські комплекси зможуть ефективно протидіяти йому. Можливо, але все ж таки ракета здатна бити 300 км, а то й більше", - розповів він в ефірі ютуб-каналу "Ми-Україна".

На його думку, "саме слово "балістика" викликатиме тривогу в росіян".
ForUm

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