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Понад 60% українців вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 23% – протилежної думки.

Про це свідчать результати чергового дослідженнянастроїв та економічного становища населення, проведеного в рамках 24-ї хвилі проєкту «Україна в умовах війни» Соціологічною групою «Рейтинг» 5-7 вересня 2023 року.

«За результатами дослідження 61% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 23% – протилежної думки, ще 16% – не змогли оцінити. Наразі спостерігається зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує переважати оцінка напрямку як правильного», – йдеться у повідомленні.Опитування проведено серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.
ForUm

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