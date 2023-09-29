Попри зниження рівня злочинності спостерігається зростання кількості шахрайств. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко.

"За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни з сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів впала на 10-15 відсотків", - розповів міністр.

За словами Клименка, водночас наразі спостерігається ріст шахрайств. Тому, зараз проходить розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Також посилюється обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.

"Ще одним викликом є боротьба з розповсюдженням наркотиків. Тому, разом з партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. Його увага спрямована в першу чергу на великі злочинні організації, що безпосередньо впливають на виробництво і розповсюдження наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні міністерства.