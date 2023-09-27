У зв’язку з поширенням інформації про призначення Дани Ярової на посаду заступниці міністра оборони з питань тилового забезпечення та держзакупівель варто детальніше придивитися до її кандидатури, вважають ЗМІ.

Волонтерка та підприємниця Дана Ярова стала ключовою фігурою під час кампанії з «викриття корупції» у Міноборони в період керівництва Олексія Резнікова. Активно переконуючи в наявності там корупційних схем, вона увійшла до складу Антикорупційної ради при МО. З цього моменту почався її так званий «зоряний час», але водночас з’явилися питання до доброчесності самої Ярової.

«Більшу частину життя Дана Ярова не мала жодного відношення до корупційних розслідувань та досвіду у галузі оборонних закупівель. Фактично вона відносно нещодавно відкрила у собі «дар» антикорупційного розслідувача», - йдеться у публікації.

Автори звертають особливу увагу на те, що Ярова пов’язана зі скандальним колишнім нардепом Сергієм Пашинським, і від її призначення в МО найбільше виграє саме він.

«Ярова дійсно виступає у міністерстві в якості агента впливу скандально відомого ексзаступника секретаря РНБО, який відзначився широким спектром комерційних інтересів у темі «оборонки», а також довгим корупційним шлейфом», - стверджується у статті.

Компанії, пов'язані з Пашинським, забезпечують майже 40% поставок бронетехніки та іншого військового обладнання за кошти держбюджету.

Дана Ярова, зі свого боку, публічно захищала неблагонадійну компанію «Атомсервіс», пов’язану із Пашинським. «Атомсервіс» перемогла у 8 з 22-ох аукціонів на продукти для армії, отримавши контрактів на 7,21 млрд грн.

Крім того, Пашинський має давні зв'язки і з виробником зброї КБ «Луч», а торік його сина Антона призначили заступником гендиректора цього підприємства. Дана Ярова на звинувачення в лобізмі відповідала, що її дійсно можна назвати лобісткою КБ «Луч», адже вона «лобіює інтереси будь-яких українських виробників зброї».

Як стверджується, зараз саме Пашинський працює над призначенням Ярової заступницею міністра. Результатом може стати те, що його структури остаточно «закріпляться» на фінансових потоках МО, сформувавши корупційну монополію з поставок продуктів для ЗСУ. Це також стане поганою новиною для ключової Агенції з оборонних закупівель, адже Пашинський грає на реорганізацію цієї установи.