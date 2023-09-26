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На Мелітопольському напрямку російські окупанти "бережуть техніку" та кидають у бій піхоту. Ворог регулярно підтягує резерви, оскільки зазнає втрат.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в етері телемарафону.

Так, за його словами, на Мелітопольського напрямку немає особливого збільшення ворожого угруповання, проте ворог весь час підтягує резерви, тому що зазнає втрат.

"Продовжує окопуватися в глибині оборони, тобто укріплює свої об'єкти в інженерному плані. Є мінування і намагається (ворог – прим. ред.) повернути втрачені позиції, тобто кидає вперед піхоту на певних напрямках, промацує нашу оборону", – розповів Штупун.

Речник зауважив, що російські окупанти "бережуть техніку" та кидає в бій піхоту.

"Інколи прикриває її якоюсь технікою, але техніку наші хлопці одразу вибивають і тому ворог береже (техніку – прим. ред.), а народ не береже", – пояснив Штупун.
ForUm

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