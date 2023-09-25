Російські окупанти ввечері в понеділок, 25 вересня, обстріляли Дніпровський район Херсона. За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей. "За попередньою інформацією, троє людей загинули, двоє - поранені. Інформація уточнюється", - написав Мрочко в телеграм-каналі. Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про шістьох постраждалих. "За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей – травмовані. Їх доставили до лікарні", - написавПрокудін у телеграм-каналі.

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