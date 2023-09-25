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Російські окупанти ввечері в понеділок, 25 вересня, обстріляли Дніпровський район Херсона.

За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

"За попередньою інформацією, троє людей загинули, двоє - поранені. Інформація уточнюється", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про шістьох постраждалих.

"За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей – травмовані. Їх доставили до лікарні", - написавПрокудін у телеграм-каналі.
ForUm

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