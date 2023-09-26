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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив у понеділок, що не має наміру надавати підтримку Києву на міжнародній арені доти, доки Київ не розв'яже проблему дотримання прав етнічних угорців, які проживають в Україні.

"Ми не будемо підтримувати Україну з будь-яких питань на міжнародних зустрічах доти, доки не буде відновлено закони, які б гарантували права закарпатських угорців", - заявив Орбан у парламенті. Його висловлювання наводить агентство ЕФЕ.

За його словами, особливо йдеться про права, щодо системи освіти для етнічних угорців.
ForUm

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