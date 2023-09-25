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Міжнародні юристи-правозахисники готують досьє воєнних злочинів держави-агресора Росії, яке буде передано до Міжнародного кримінального суду (МКС) зі звинуваченням РФ у навмисному спричиненні голоду в Україні. Про це повідомляє The Guardian у неділю, 24 вересня.

Правозахисники хочуть надати докази використання голоду як зброї російськими окупантами, щоб МКС почав перше подібне переслідування та дозволив висунути нове звинувачення диктатору Володимиру Путіну.

"Юсуф Хан, старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance, сказав, що перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи, починаючи з початкового вторгнення, коли українські міста були обложені, а постачання продовольства скоротилося", - сказано у повідомленні.

До цього етапу відносять облогу Маріуполя та удари по людях у Чернігові, які стояли в черзі за хлібом. Тоді загинуло 20 мирних мешканців.

Другий етап включає знищення запасів продовольства та води, а також джерел енергії по всій Україні, які адвокат описав як "об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення", пише видання. За словами Хана, такі атаки є "не злочинами результату, а злочинами наміру". Сюди відносяться ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури, яких Росія особливо активно завдавала в осінньо-зимовий період.

Третій елемент – спроби Росії перешкодити або обмежити експорт українського продовольства, влаштовуючи бомбардування зернових об'єктів на Дунаї та у Чорному морі, в результаті чого близько 270 тисяч тонн продовольства були знищені у кінці липня та на початку серпня.
ForUm

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