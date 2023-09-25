За даними ГУР, у ніч на неділю диверсанти знищили паливозаправник у Московській області РФ та 4 одиниці автомобільної техніки в Калузькій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях, - пише ГУР. - На території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами".

У ГУР додали, що фото та відео з міркувань безпеки будуть представлені згодом.