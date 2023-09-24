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Внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку Полтавської області постраждали 55 осіб, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у неділю ввечері.

"Кількість жертв (постраждалих - ред.) унаслідок ворожого удару по Кременчуку збільшилася до 55 осіб. 19 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема одна дитина. Загалом постраждали шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка", - написав Лунін у телеграмі.

Раніше повідомлялося про 32 постраждалих і одного загиблого. Противник завдав у п'ятницю, 22 вересня, ракетних ударів по Кременчуку. Було зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

 
ForUm

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