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Сили оборони продовжують оборону на сході та півдні, а також наступальні операції на мелітопольському та бахмутському напрямках - протягом минулої доби на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці в неділю вранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області.

На бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене становище в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Перемоги Донецької області, де минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, боронять нашу землю від окупантів.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербового Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

 
ForUm

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