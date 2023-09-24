Многие начинающие велосипедисты думают, что для комфортной и безопасной поездки им достаточно одного велосипеда. Это не совсем так, ведь дорога таит в себе множество сюрпризов, к которым необходимо подготовиться. Конечно, выбор велосипеда является основным, однако не стоит забывать и о полезных аксессуарах. Все необходимые товары вы найдете в интернет-магазине Велопланета https://veloplaneta.ua/, при этом важно определиться с необходимым набором вещей для различных поездок. В этом вам поможет наша статья.

Набор необходимых вещей для кратковременной поездки

Сразу оговоримся, мы не будем указывать сезонные вещи. И так понятно, что в холод необходимо утеплиться, в дождь защитить себя дождевиком, а летом использовать одежду с вентиляцией. Итак, если вы собираетесь выехать за город всего на пару часов или даже покататься по городу, вам обязательно нужны:

шлем – этот аксессуар просто обязателен к использованию и не занимает много места, так как вы будете «нести» его на голове;

вода – жажду от физических нагрузок никто не отменял;

деньги – речь идет о минимальной сумме на непредвиденные расходы;

аптечка – в ней должно быть самое необходимое, включая бинты, средство для обработки ран и обезболивающее.

Как видите, такой набор не займет много места.

Что взять с собой в более длительную поездку?

Если ваша поездка растянется на несколько часов, к уже имеющимся вещам необходимо добавить:

велоочки – они защитят ваши глаза от ветра, веток и насекомых и обеспечат лучшую видимость на дороге;

мультитул – важная вещь, которая поможет выполнить быстрый ремонт в пути;

фонарик – желательно, чтобы он мог крепиться к велосипеду.

Также не лишними будут влажные салфетки, которыми вы сможете вытереть руки в случае использования мультитула.

Набор вещей для длительных поездок

Для поездки, которая занимает целый день, советуем добавить к вышеназванным вещам несколько аксессуаров:

перчатки – речь идет о специальных велоперчатках, которые защитят руки от натирания;

насос – его необходимо взять на случай, если он не идет в комплекте с велосипедом;

велокомпьютер – он позволит вам узнать, где вы находитесь в конкретный момент, а также определит расстояние, которое вы преодолели.

Все вещи, добавленные в наши наборы, не требуют наличия багажника. Если же вы хотите полностью контролировать ситуацию, советуем обзавестись таким аксессуаром для велосипеда. Так вы сможете взять собой в поездку гораздо больше вещей.