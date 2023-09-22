також у роздiлiНадзвичайні події
В ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому окупантів в Саках
Вдалим ракетним ударом в Мелітополі поранили командувача 58 армії РФ, загинуло близько десятка ворожих офіцерів
В ГУР розповіли, чи причетна Україна до атак на воєнізовані формування в Судані
За минулу добу ЗСУ знищили 520 окупантів
В Росії упав черговий винищувач
Ворог вдарив шахедами по нафтопереробному заводу в Кременчуці
Буданов вірить, що ЗСУ до зими можуть розірвати коридор між РФ та Кримом
Вночі сили ППО збили 18 безпілотників та 17 ракет
За добу ліквідовано 620 окупантів та 24 артсистеми
Британська розвідка: Росія втратила один з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети
Андріївку звільнено. 72-гу російську бригаду розбили вщент
Вночі сили ППО знищили 17 шахедів
У Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми
СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії
За добу сили оборони ліквідували 620 окупантів
ЗСУ мають успіх на південь від Бахмута
ISW: Українські війська просунулись на чотирьох напрямках
Міноборони підтвердило, що ЗСУ зайняли частину Опитного

Інститут вивчення війни (ISW) у своїй оцінці російської наступальної кампанії від 21 вересня дійшов до того висновку, що українська бронетехніка діє за останньою лінією російського оборонного рубежу, який наразі проривають українські війська на захід від Вербового Запорізької області, хоча ISW ще не готова оцінити, наскільки українські війська прорвали цей оборонний рубіж і наскільки вони готові утримати ці позиції.

Російські війська, які наразі обороняються на заході Запорізької області, з середини серпня не змогли зашкодити українським силам поступово, але впевнено просуватися вперед.

Українські сили завдали серію безпілотних і ракетних ударів по російському аеродрому поблизу окупованих Сак в Криму і, можливо, пошкодили російські літаки.

Супутникові знімки підтверджують, що 20 вересня українські сили також завдали удару по 744-му центру зв'язку командування Чорноморського флоту в окупованому Криму в рамках очевидної спроби України завдати удару по об'єктах Чорноморського флоту.

Російські сили завдали особливо велику серію ракетних ударів по Україні в ніч з 20 на 21 вересня, що, ймовірно, збіглося з візитом президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Водночас російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, неподалік Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької та східному кордоні Запорізької області та на заході Запорізької області, але не просунулися.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0