Інститут вивчення війни (ISW) у своїй оцінці російської наступальної кампанії від 21 вересня дійшов до того висновку, що українська бронетехніка діє за останньою лінією російського оборонного рубежу, який наразі проривають українські війська на захід від Вербового Запорізької області, хоча ISW ще не готова оцінити, наскільки українські війська прорвали цей оборонний рубіж і наскільки вони готові утримати ці позиції.

Російські війська, які наразі обороняються на заході Запорізької області, з середини серпня не змогли зашкодити українським силам поступово, але впевнено просуватися вперед.

Українські сили завдали серію безпілотних і ракетних ударів по російському аеродрому поблизу окупованих Сак в Криму і, можливо, пошкодили російські літаки.

Супутникові знімки підтверджують, що 20 вересня українські сили також завдали удару по 744-му центру зв'язку командування Чорноморського флоту в окупованому Криму в рамках очевидної спроби України завдати удару по об'єктах Чорноморського флоту.

Російські сили завдали особливо велику серію ракетних ударів по Україні в ніч з 20 на 21 вересня, що, ймовірно, збіглося з візитом президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Водночас російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, неподалік Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької та східному кордоні Запорізької області та на заході Запорізької області, але не просунулися.