Унаслідок ракетного удару СБУ і ЗСУ по секретній базі ворога в окупованому Мелітополі Запорізької області були поранені командувач 58 армії РФ, що воює на запорізькому напрямку, а також начальник штабу, близько 10 офіцерів РФ загинули, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

За словами співрозмовника, днями СБУ і ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі.

"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом із ними відпрацювали по цілі", - розповів співрозмовник агентства.