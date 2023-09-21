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На порталі "Дія" запущено послугу оплати штрафу за адміністративне правопорушення, розпочато запис на бета-тест, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Оплата штрафу за адміністративне правопорушення в "Дія" - працюємо над новою послугою і відкриваємо запис на бета-тест", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у "Дії" штраф можна сплатити за кілька кліків, без купи паперів і відвідування суду або банку.

Нерідко адмінпорушення відбуваються через незнання законів і правил, наприклад, пройшли митний контроль, але не задекларували кошти або хтось курив у забороненому місці, навів приклади Федоров.

Віцепрем'єр запросив до участі в бета-тесті осіб, які досягли 16 років і мають верифікований індивідуальний податковий номер у "Дії" і також судову справу зі штрафом за адміністративне порушення.

"Наразі нам потрібно переконатися, що послуга працює максимально зручно і коректно", - написав віцепрем'єр. 

 
ForUm

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