Проща забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами територій України від початку повномасштабного вторгнення Росії збільшилась до 174 000 кв. км. Понад 5 млн українців проживають на цих територіях.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу на тему «Засоби механізованого розмінування територій: типи, застосування, ефективність, кроки для збільшення національного потенціалу машин для розмінування територій» повідомив начальник управління протимінної діяльності Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони Олег Шуварський.

«З початку повномасштабного вторгнення РФ площа потенційно забруднених територій, які потребують обстеження на наявність ризиків від мін та вибухонебезпечних предметів, склала близько 174 000 км2. На сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених мінами держав у світі. Понад 5 мільйонів українців проживають на забруднених територіях і щодня відчувають мінну загрозу», - підкреслив Шуварський.

За його словами, ситуація із забрудненням України – це виклик, з яким країни Європи не зіштовхувались з часів Другої світової війни.